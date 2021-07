Het aantal reizigers dat via luchthaven Schiphol vloog, is vorige maand weer wat opgekrabbeld tot 1,7 miljoen. Dat zijn er fors meer dan in dezelfde maand vorig jaar, maar nog altijd veel minder dan in een normale junimaand.

In juni vorig jaar, toen de coronacrisis nog maar een paar maanden oud was, ging het om 472.000 reizigers. In de eerste zomermaand van 2019, nog voor de coronapandemie, waren het 6,5 miljoen passagiers.

Het aantal vluchten van en naar het Amsterdamse vliegveld kwam vorige maand uit op zo'n 19.200, nog niet de helft vergeleken met 2019. Het aantal vrachtvluchten lag juist wel weer flink hoger; dat is al maanden het geval. Dat waren er ruim 1.800, een toename van 67 procent vergeleken met 2019.

"Van de 1,7 miljoen passagiers in juni hadden ruim 855.000 reizigers een overstap op Schiphol", aldus de luchthaven. Die 855.000 komt neer op 427.500 reizigers. In de internationale telwijze die gangbaar is in de luchtvaart, wordt een passagier die overstapt op een luchthaven zowel bij aankomst als bij vertrek geturfd.