Commissaris Frans Timmermans en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hebben woensdagmiddag hun plannen voor een groener Europa gepresenteerd. Het megapakket aan maatregelen om de klimaatdoelen te halen is ingrijpend, maar is volgens Timmermans hard nodig.

"Ik geloof erin dat we hier een pakket aan maatregelen hebben waarmee we ons doel, om de uitstoot terug te brengen en klimaatneutraal te worden, kunnen bereiken", zei Timmermans. "Als we de klimaatcrisis niet te lijf gaan, voeren onze kinderen en kleinkinderen straks oorlog over water en eten."

Het grote pakket aan maatregelen dat de Europese Commissie woensdag presenteerde, heeft volgens Timmermans één belangrijk kenmerk: het moet een stuk minder aantrekkelijk worden om broeikasgassen uit te stoten. Daarom wordt het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) uitgebreid en verzwaard. De commerciële luchtvaart, scheepvaart, het wegtransport en energiebedrijven die gebouwen verwarmen of verkoelen moeten (meer) gaan betalen voor hun uitstoot.

Met nog veel meer andere maatregelen, zoals een verbod op nieuwe benzine- en dieselauto's in de Europese Unie per 2035, moet de netto-uitstoot van de EU in 2030 op nul liggen. "Er moet een incentive zijn om groener te handelen", aldus Timmermans.

Hij benadrukte ook hoe belangrijk het is dat de EU het goede voorbeeld geeft. "Als het ons lukt om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten per 2030, en om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maken we als mensheid een kans. De rest van de wereld kijkt naar ons."