Duizenden Nederlandse Volkswagen-rijders hebben recht op een vergoeding vanwege het sjoemeldieselschandaal, heeft de rechtbank Amsterdam woensdag geoordeeld. Stichting Car Claim had hierover een zaak aangespannen tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers.

Wie een nieuwe Volkswagen, Audi, SEAT of Škoda kocht met zogeheten sjoemelsoftware, heeft recht op een prijsverlaging van 3.000 euro, voor een tweedehands auto is dit 1.500 euro. Het geldt voor ongeveer 150.000 auto's die consumenten kochten bij autodealers die de claimstichting heeft betrokken in de rechtszaak.

Een koper mag verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. Doet die dat niet dan is een auto minder waard dan de koopprijs, redeneert de rechter. Tegen de uitspraak kan nog beroep worden aangetekend.

De affaire kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft het autoconcern al vele miljarden aan boetes en reparatiekosten gekost. In sommige landen zijn ook al vergoedingen uitgekeerd.

Car Claim probeert inmiddels ook zaken over sjoemelsoftware te starten tegen andere autofabrikanten. Eind vorig jaar dagvaardde de organisatie al Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, voor de Nederlandse rechter.