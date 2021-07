Een groot deel van de biologische aardappeloogst gaat dit jaar naar verwachting verloren doordat de planten zijn aangetast door een schimmel. Die veroorzaakt de aardappelziekte phytophthora en gedijt goed in warm en nat weer, zoals deze zomer het geval is in Nederland.

Volgens brancheorganisatie Bionext kan de ziekte biologische aardappeltelers tot wel 75 procent van hun oogst kosten. Nederland telt meer dan 9.000 reguliere aardappeltelers en ruim 250 biologische aardappelboeren.

Niet-biologische telers gebruiken volgens Bionext chemische gewasbeschermingsmiddelen die de aardappel tegen schimmelziekten beschermen. "En omdat het de afgelopen zomers droog weer was, gedijden de schimmels ook bij biologische teelt niet", licht een woordvoerder toe.

Zodra de schimmel die de aardappelziekte veroorzaakt de kop opsteekt, zijn de boeren genoodzaakt om de aardappelplanten volledig te verbranden om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen. Er zijn ook aardappelrassen die niet gevoelig zijn voor de schimmels, maar daarvoor is de Nederlandse afzetmarkt nog te klein, stelt Bionext.

De aardappelrooitijd is nu begonnen, dat seizoen loopt afhankelijk van de weersomstandigheden van juli tot september. Nederlanders eten volgens het RIVM zo'n 72 gram aardappelen per dag, wat neerkomt op ruim 26 kilo per persoon per jaar.

Bionext kan niet zeggen hoeveel kilo biologische aardappels wordt geteeld, dat varieert.