De Britse mededingingsautoriteit heeft het Brits-Zweedse AstraZeneca woensdag groen licht gegeven voor de overname van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Alexion. Met de overname is een bedrag van 39 miljard dollar (33 miljard euro) gemoeid.

Eind vorig jaar kondigde AstraZeneca, bekend van het coronavaccin dat het met de University of Oxford ontwikkelde, aan dat het Alexion wilde overnemen.

Met de toestemming van de Britse mededingingsautoriteit kan de deal naar verwachting volgende week woensdag afgerond worden.

Alexion is gespecialiseerd in weesgeneesmiddelen. Dat zijn een geneesmiddelen die bestemd zijn voor de preventie of behandeling van zeldzame en ernstige aandoeningen. Volgens AstraZeneca zit er nog veel groei in dat segment.

Bij Alexion werken meer dan drieduizend mensen. In 2020 noteerde het bedrijf een omzet van 6,07 miljard dollar.