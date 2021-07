De huurprijzen in de vrije sector - dat zijn huren vanaf 752,33 euro per maand - zijn in het tweede kwartaal weer verder gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat geldt voor de meeste grote steden, waarbij alleen Utrecht een uitzondering vormt. In een aantal middelgrote steden ging de huurprijs juist omhoog.

Dat blijkt uit cijfers van verhuurplatform Pararius, dat naar eigen zeggen een marktaandeel van 65 procent heeft. Huurhuizen in de vrije sector zijn goed voor 7 procent van het totale woningaanbod in Nederland. De meeste huizen (60 procent) zijn koopwoningen, een derde (33 procent) van het aanbod bestaat uit sociale huurwoningen.

De gemiddelde prijs per vierkante meter van een kale huurwoning in de vrije sector - dus zonder vloerbedekking of meubels - kwam in het tweede kwartaal uit op 12,30 euro. Dat is een afname van 1,2 procent vergeleken met een jaar eerder. Wanneer het huis wel helemaal gestoffeerd en gemeubileerd is, komt de prijs per vierkante meter uit op 18,13 euro, een daling van 6 procent.

In Amsterdam. Rotterdam, Den Haag en Eindhoven daalden de prijzen, in Utrecht bleven ze jaar-op-jaar gelijk. Ook in veel middelgrote steden, zoals Breda en Delft, hoefden huurders minder te betalen. In Lelystad en Almere werd een huurhuis juist prijziger.

Pararius concludeert op basis daarvan dat huurhuizen net buiten de Randstad gewild zijn. De huren liggen daar lager dan in de grote stad, maar de verbindingen met die grote stad zijn wel goed. In Amsterdam zijn de huurprijzen voor het eerst in tien jaar in alle stadsdelen gedaald.

Expats komen mondjesmaat weer terug

Dat de huren in vrijwel alle grote steden zijn gedaald, komt volgens het verhuurplatform ook door het gebrek aan expats als gevolg van de coronacrisis. Omdat die vaak juist hoge huren betalen, heeft dat een versterkend effect gehad op de daling van de huurprijzen.

Het verhuurplatform signaleert dat de expats mondjesmaat weer terugkomen. Dat effect zou de komende kwartalen zichtbaar kunnen worden in de huurprijzen.