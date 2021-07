Grote cruiseschepen mogen vanaf 1 augustus definitief niet meer bij het centrum van Venetië komen, uit angst dat ze onherstelbare schade aanrichten aan de historische lagunestad. De Italiaanse regering gaat strenger toezien op het reeds bestaande verbod.

Met het nieuwe verbod wordt voldaan aan de eisen van werelderfgoedorganisatie UNESCO. De VN-organisatie dreigde al met strafmaatregelen omdat het verbod van de regering regelmatig werd geschonden.

In april werd een besluit van de regering om grote cruiseschepen te weren door het Italiaanse parlement geloodst. Desondanks voer vorige maand alsnog een groot cruiseschip via het beroemde kanaal van Giudecca Venetië binnen, tot groot ongenoegen van voorstanders van het verbod. Het was de bedoeling dat er elders aanlegplaatsen zouden komen voor de schepen, maar deze waren in juni nog niet gereed.

De Italiaanse regering noemt het verbod een noodzakelijke stap om het milieu, landschap, cultuur en kunst van de wereldberoemde stad te beschermen.

De vakantieschepen zijn al jaren een bron van ergernis en controverse in Venetië. De schepen zijn milieuonvriendelijk en dragen bij aan het massatoerisme. Voorstanders benadrukken dat de cruiseschepen zorgen voor werkgelegenheid in Venetië.

In 2019 ramde een cruiseschip van MSC Cruises de kade langs het kanaal van Giudecca. Daarbij kwam een rondvaartboot in de verdrukking. Vijf mensen raakten gewond.