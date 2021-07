De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing past het productieschema van de 787 Dreamliner aan, nadat een probleem werd vastgesteld bij nog niet geleverde toestellen van dit type. De productie wordt verlaagd tot minder dan vijf stuks per maand, zo laat het bedrijf weten.

Boeing is al langer met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA in gesprek over de 787. Er worden ook extra inspecties uitgevoerd en aanpassingen gedaan nadat een fabricagefout bij de neus van het toestel tijdens reguliere controles aan het licht was gekomen.

Het bedrijf denkt dat het minder dan de helft van de 787-toestellen die al in de fabriek staan dit jaar nog kan afleveren. "We nemen de nodige tijd om er zeker van te zijn dat de Boeing-vliegtuigen aan de hoogste veiligheidseisen voldoen voordat we die afleveren", aldus Boeing.

Het probleem zou niet spelen bij al geleverde toestellen. Boeing maakte vandaag ook de leveringen van al zijn toestellen over het tweede kwartaal bekend. Daaruit blijkt dat het leveringstempo van de Boeing 737 MAX juist flink is opgevoerd.

Dat toestel stond lange tijd aan de grond nadat kort na elkaar twee vliegtuigen van dat type waren gecrasht. Nu de luchtvaartautoriteiten in de grote markten van de VS en Europa het sein voor de MAX weer op groen hebben gezet, wordt het tempo waarin dat type wordt gemaakt en geleverd, opgevoerd.

In het tweede kwartaal werden vijftig 737's afgeleverd, wat het totaal voor dit jaar op 113 brengt.