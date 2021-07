Doordat de economie vorig jaar is gekrompen en Nederland er wel meer inwoners bij kreeg, is het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner iets lager uitgekomen, op 45.900 euro per inwoner. Omdat dit in andere landen ook het geval was, staat Nederland nog wel steeds op een vierde plek binnen de Europese Unie (EU), blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Luxemburg is koploper in de EU met meer dan 100.000 euro per inwoner. In Luxemburg zitten veel financiële instellingen. "Er wordt veel geld verdiend en er wordt meer gewerkt dan gewoond", verklaart hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen deze uitschieter.

Ook Ierland springt met een tweede plek in het oog. Dat heeft te maken met het gunstige fiscale klimaat voor bedrijven daar. "Boekhoudkundig telt dat mee in het bbp, maar de winsten van de grote bedrijven die daar zitten, wordt er niet echt verdiend." En dat is dan weer beter te zien aan de cijfers over het beschikbare inkomen van huishoudens.

Dat is in Nederland 26.500 euro, goed voor een vijfde plek binnen de EU volgens de gegevens uit 2019. Ierland kukelt daar omlaag naar een elfde plek. Luxemburg voert ook daar de lijst aan. "De mensen die er wonen, verdienen ook goed", aldus Van Mulligen.