Opel heeft dinsdag de nieuwe Astra gepresenteerd. Het is de eerste Astra die tot stand is gekomen onder de vlag van het nieuwe moederbedrijf Stellantis. Het is bovendien de eerste Astra die niet alleen leverbaar wordt met brandstofmotoren maar ook met deels elektrische aandrijving.

Doordat Opel in 2028 in Europa alleen nog maar volledig elektrische auto's wil aanbieden, is de nieuwe Astra waarschijnlijk ook de laatste met benzine- en dieselmotoren. De auto komt begin 2022 op de markt.

De nieuwe, zesde generatie Opel Astra is 4,37 meter lang en heeft een bagageruimte van 422 liter. Daarmee is de auto vrijwel net zo lang als zijn voorganger, maar kan er 52 liter extra bagage mee.

De Opel Astra deelt zijn technische basis met de onlangs gepresenteerde Peugeot 308. Het motorenaanbod komt dan ook overeen. De Astra krijgt de beschikking over een driecilinder-benzinemotor, die afhankelijk van de uitvoering 110 of 130 pk levert. Daarnaast komt er een 130 pk sterke dieselmotor.

Het grote nieuws is de plug-inhybrideaandrijflijn, bestaande uit een 180 pk sterke benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor. Deze zijn samen goed voor een systeemvermogen van 225 pk. Het accupakket van de Astra is er een van 12,4 kWh, waarmee ongeveer 60 kilometer geheel elektrisch afgelegd kan worden voordat de verbrandingsmotor bijspringt. Op termijn volgt mogelijk ook een minder krachtigere variant van deze aandrijflijn.

Binnenin maken de traditionele tellers en bedieningskoppen plaats voor schermen. Opel monteert twee exemplaren van elk 10 inch, die optisch aan elkaar verbonden zijn. Uiteraard zijn tal van actieve en passieve veiligheidssystemen en rijhulpjes aan boord.

De geschiedenis van de Opel Astra voert terug naar 1962, toen de eerste generatie Kadett op de markt kwam. De Opel Kadett was in Nederland meer dan dertig jaar lang de bestverkochte auto, waardoor Opel uiteindelijk 25 jaar onafgebroken het bestverkochte merk was.

In 1991 werd de Kadett omgedoopt tot Astra, waarmee het succes voortgezet werd. Tien jaar later werd het model voor het eerst van de troon gestoten, toen de Volkswagen Golf er met de titel bestverkochte auto van Nederland vandoor ging.

