De Britse politie heeft opnieuw voor een recordbedrag aan cryptogeld in beslag genomen. De nieuwe vangst van 180 miljoen pond (zo'n 210 miljoen euro) is onderdeel van een groot onderzoek naar witwassen, meldt de politie dinsdag. Criminelen zouden met de digitale munten hun eigen misdaadpraktijken proberen te maskeren.

Eind juni vond de politie van Londen al voor een recordbedrag van 114 miljoen pond aan verdacht cryptogeld, nu is dus voor nog eens 180 miljoen pond in beslag genomen. Mogelijk blijft het hier niet bij, want het politieonderzoek duurt waarschijnlijk nog maanden.

Agenten kwamen het digitale geld op het spoor nadat de politie informatie over de overdracht van crimineel vermogen had ontvangen. Het is niet bekendgemaakt wat voor digitale munten in beslag zijn genomen.

Er is onlangs ook een 39-jarige vrouw gearresteerd die mogelijk achter de grote witwasoperatie zou zitten. Zij werd aanvankelijk gelinkt aan de eerste vangst, maar is nu ook ondervraagd in verband met de nieuwe inbeslagname.

Transacties in cryptomunten vinden grotendeels anoniem plaats. Daarom worden ze vaak gebruikt door criminelen om illegaal verkregen geld wit te wassen en zo de politie, de belastingautoriteiten en veiligheidsdiensten een stap voor te blijven.