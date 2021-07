Benzine dreigt de komende tijd nog sterker in prijs te stijgen. Daarvoor waarschuwt het International Energy Agency (IEA) dinsdag in zijn maandelijkse rapport. De vraag naar olie neemt snel toe door het economisch herstel, maar veel olieproducerende landen wachten met het oppompen van grotere hoeveelheden. De krapte op de wereldwijde oliemarkten zou het economisch herstel daardoor uiteindelijk kunnen schaden.

Momenteel staan de prijzen aan de pomp op een recordhoogte. Zo is de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine dinsdag ruim 1,95 euro. Tot een maand geleden stond deze prijs in Nederland nog nooit boven de 1,90 euro. Ook voor diesel is de prijs torenhoog, terwijl lpg woensdag zelfs een record bereikte.

De oorzaak hiervan is de hoge olieprijs op de wereldmarkt, door het beperkte aanbod van olie en de grote vraag ernaar. Olieproducerende landen, verenigd in de OPEC en OPEC+, overlegden eerder deze maand over het opvoeren van de productie. De onderhandelingen kwamen echter in een patstelling terecht. De Verenigde Arabische Emiraten verzetten zich tegen de voorwaarden voor een geleidelijke productieverhoging.

Landen binnen de OPEC+ waren al wel begonnen met het geleidelijk ophogen van de olieproductie, waar ze vorig jaar nog drastisch in sneden om de olieprijzen te stutten. Maar door de impasse binnen het oliekartel is dat proces nu stilgelegd. Volgens het IEA dreigt daardoor een steeds groter tekort aan olie. Dat zorgt "in potentie voor hoge brandstofprijzen die de inflatie stuwen en een kwetsbaar economisch herstel schaden".