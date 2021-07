Frankrijk, Griekenland en Spanje hebben vanwege het toenemende aantal besmettingen de coronaregels aangescherpt. Dat is geen goed nieuws voor de reisbranche, maar het is volgens directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR wel de nieuwe realiteit.

"Spanje staat voor ons sowieso nog op oranje", zegt Oostdam in reactie op het nieuws dat de bij Nederlanders populaire vakantiebestemming her en der de teugels aantrekt. "De maatregelen in de andere landen zijn niet fijn, maar dit is hoe vakantie vieren is, in coronacontext."

Als vakantieganger heb je zelf de keuze, zegt de ANVR-directeur. "Als je weg wil, moet je kijken welk land in deze fase bij jou past. Als je niet gevaccineerd bent, ligt Frankrijk nu misschien niet voor de hand." Wie in Frankrijk in een restaurant wil eten of door een winkelcentrum wil lopen, moet een gezondheidspas tonen.

"We gaan ervan uit dat dit betekent dat de CoronaCheck-app of het gele boekje volstaat. Dat is zo afgesproken in Europees verband." Binnen die Europese afspraken mogen landen ook aanvullende maatregelen nemen, ten aanzien van mensen die niet gevaccineerd zijn. "Malta kom je niet meer in als je niet geprikt bent."

Je steeds opnieuw laten testen op vakantie als je niet gevaccineerd bent, is geen doen volgens Oostdam. "Dat maakt het lastig voor gezinnen met pubers, die niet ingeënt zijn." Dat je in Griekenland alleen een restaurant in komt met prik of verse negatieve test, ziet hij als een minder groot probleem. "Je eet daar op het terras en dan is het niet nodig."

'Pas als Nederland donkerrood kleurt, dreigen zware maatregelen'

Nederland hangt ook nog een Europese code rood boven het hoofd, wat donderdag een feit zou kunnen zijn. "Zolang landen niet overgaan tot het weren van mensen uit rode gebieden of quarantaine opleggen, moeten we ermee leren leven. Ook als we op rood komen te staan, geldt dat veel wel mag als je negatief getest dan wel gevaccineerd bent", zegt de voorman van de reisbranche.

"Maar landen mogen daar wel van afwijken", voegt hij eraan toe. Zoals dat nu overigens niet anders is, wat vaak samenhangt met de situatie in het vakantieland. Als Nederland donkerrood kleurt, wordt het volgens hem pas een ander verhaal. "Dat gebeurt bij meer dan 500 besmettingen per 100.000, we zitten nu nog op 65 op de Europese kaart en gaan waarschijnlijk naar 200."

De reissector voelt aan alle kanten dat mensen steeds terughoudender worden in het boeken of laten doorgaan van vakanties. "Er is veel onzekerheid en ongerustheid. Het is niet de zomer waar we op gehoopt hadden."