De weken voorafgaand aan het ingaan van de Alcoholwet, waarin stunten met de prijzen van alcohol verboden is, is flink meer bier, wijn en sterkedrank gehamsterd. Er is vooral fors meer bier ingeslagen, en dan met name in het oosten van het land, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI die NU.nl heeft opgevraagd.

Sinds 1 juli mag niet langer meer dan 25 procent korting gegeven worden op bier, wijn of sterkedrank. Dat is een uitvloeisel van de nieuwe Alcoholwet die de Drank- en Horecawet heeft vervangen. In die wet zijn ook de regels voor de online verkoop van drank strenger geworden.

In totaal werd in de twee weken voorafgaand aan 1 juli ruim 33 procent meer bier verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. "De horeca was zowel vorig jaar rond die tijd als dit jaar open, met restricties. Het weer was vrijwel hetzelfde", zegt onderzoeker Elke Janssen van IRI. Wel werden in die periode dit jaar de groepswedstrijden van Nederland op het EK gespeeld.

"Dat kan ook enig effect hebben gehad op de hogere verkoop van alcohol." Maar dat verklaart volgens IRI zeker niet de enorme uitschieters in bijvoorbeeld de bierverkoop in het oosten van het land. "Die lag tot wel 76 procent hoger in de periode voorafgaand aan 1 juli", aldus Janssen. In het hele land werd in de laatste weken van juni meer bier ingeslagen.

Ook flink meer wijn over de toonbank

Volgens IRI waren de aanbiedingen in de weken voorafgaand aan het ingaan van de nieuwe wet even scherp als een jaar eerder. "Met een gemiddelde prijs per liter bier op aanbiedingen van 1,42 euro tegen 1,41 euro een jaar eerder."

Ook op wijn mag nu niet langer meer dan 25 procent korting gegeven worden terwijl voor 1 juli 'één plus één gratis' nog wel was toegestaan. "Wijn werd bijna 27 procent meer verkocht", aldus de IRI-analist. Bij sterkedrank was het ruim 6,5 procent meer. Met sterkedrank werd nooit zo veel gestunt met de prijs als bij bier en wijn wel het geval was.

Dat de Alcoholwet wel impact had op de verkoop daarvan, was vooral te zien aan het feit dat in de winkels 13,2 procent meer whisky, gin en rum werd verkocht, maar online juist 1,5 procent minder. "Aanbieders liepen waarschijnlijk al vooruit op de nieuwe wetgeving", denkt Janssen.

Zo mogen bijvoorbeeld supermarkten nu niet meer via dezelfde online kanalen de boodschappen en sterkedrank van de bijbehorende slijter aan de man brengen.