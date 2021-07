Vorig jaar is minder leegstaande kantoorruimte in gebruik genomen in vergelijking met de de jaren ervoor. Er werden met name minder leegstaande kantoren omgevormd tot bijvoorbeeld woningen. Dat meldt NVM Business, de tak voor commercieel vastgoed van makelaarsvereniging NVM.

Vorig jaar kreeg ongeveer 420.000 vierkante meter kantoorruimte een andere bestemming, tegenover 505.000 vierkante meter in 2019. Het aantal kantoren dat werd gesloopt, steeg wel licht. Sloop zorgt ook voor minder aanbod.

Het totale aanbod van leegstaande kantoorruimte bleef vorig jaar met 5,45 miljoen vierkante meter stabiel. Het bouwen van nieuwe kantoren compenseerde het wegvallen van leegstaande ruimte door ombouw en sloop. Dat was met name in Amsterdam het geval, waardoor het aanbod in de hoofdstad licht steeg tot 670.000 vierkante meter.

Door de coronacrisis en de bijbehorende onzekerheid bleven de beleggingen op de kantoormarkt ook achter. Vorig jaar investeerden beleggers voor 3,8 miljard euro in Nederlandse kantoorpanden, tegenover 4,7 miljard euro in 2019. Wat betreft locatie bleef de rand van de stad populair. Bijna twee derde van de investeringen in kantoorpanden ging naar gebouwen op deze plek.

Duurzaamheid blijft volgens de NVM een belangrijk thema op de kantoormarkt. Vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. Het hoogste label is A, het laagste is G. De makelaarsvereniging concludeert dat nog zeker een derde van de kantoorvoorraad met een label niet aan deze verplichting voldoet. Bij eigenaren die het pand ook zelf gebruiken, is dit zelfs bijna de helft.