Vliegmaatschappij Ryanair heeft recent zijn eerste Boeing 737 MAX 8200 Gamechanger geleverd gekregen. De komende jaren ontvangt de Ierse luchtvaartmaatschappij nog eens ruim tweehonderd exemplaren van het toestel. Het bedrijf wil de komende drie jaar zo'n tweeduizend nieuwe piloten werven om met de 737's te vliegen.

Ryanair heeft in het verleden 210 Boeing 737 MAX 8200 Gamechangers besteld bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. De Ieren moesten echter lang wachten voordat ze het eerste exemplaar geleverd kregen.

Dit kwam doordat in 2018 en 2019 twee 737 MAX-toestellen kort na elkaar neerstortten, waarbij ruim driehonderd mensen om het leven kwamen. Wereldwijd moesten toen alle 737 MAX-toestellen aan de grond blijven. Ook moesten productieprocessen worden aangepast. De aanpassingen zijn inmiddels gedaan en veel luchtvaartautoriteiten hebben weer groen licht gegeven om met het toestel te vliegen.

Om de nieuwe toestellen te bemannen, zijn ruim tweeduizend nieuwe piloten nodig. De komende drie jaar gaat Ryanair mensen werven en opleiden om ze te leren vliegen met het nieuwe vliegtuig.

De 737 MAX verbruikt minder brandstof, waardoor het goedkoper is om mee te vliegen en minder schadelijke stoffen uitstoot. Ook maak het toestel minder geluid.

De leveringen aan Ryanair beginnen op het moment dat de vliegmaatschappij herstelt van de klap die de coronacrisis uitdeelde aan de luchtvaart. Zo vervoerde Ryanair in juni 2020 slechts 400.000 passagiers. Vorige maand was dat gestegen naar 5,3 miljoen. Dat is overigens nog altijd slechts 72 procent van de beschikbare capaciteit.