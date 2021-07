Veel gemeenten gaan huishoudens in financiële nood ruimer steunen via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling). Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken maandag. De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege de coronacrisis hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en wordt veel minder vaak aangevraagd dan verwacht.

De verschillen per gemeente zijn groot, maar in mei bleek dat in sommige gemeenten de aanvragen voor de TONK-regeling blijven steken op slechts 10 procent van het verwachte aantal. Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zei toen dat de regeling mogelijk te onbekend is of dat aanvragers zich mogelijk zouden schamen.

Ook bleek dat gemeenten bang waren dat hun budget te laag was, waardoor ze terughoudend waren met het toekennen van de regeling. Het budget voor de TONK-regeling is daarom verdubbeld naar 260 miljoen euro.

Om ervoor te zorgen dat de regeling toegankelijker zou worden, ging Koolmees ook in gesprek met gemeenten over de inzet van de regeling.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken werpt dat zijn vruchten af: veel gemeenten versoepelen de criteria waaraan mensen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de regeling. Ze laten bijvoorbeeld de vermogenstoets vallen of hogen de uitkering op. Ook vergemakkelijken ze de aanvraagprocedures en benaderen ze actief mensen die eerder een aanvraag deden.

Volgens Koolmees worden zo de verschillen tussen gemeenten kleiner en wordt de regeling ruimhartiger toegekend. Huishoudens in financiële nood kunnen tot 1 oktober gebruikmaken van de ondersteuning.