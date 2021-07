De horecasector wordt dubbel geraakt door het oplopende aantal coronabesmettingen onder jongeren. Juist jongeren werken veel in de horeca. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt desgevraagd dat de sector hierdoor tegen nog grotere personeelstekorten aanloopt. Zaken gaan soms zelfs tijdelijk dicht of passen de openingstijden aan.

"We krijgen daar signalen over", aldus een woordvoerder van KHN. "Maar we kunnen geen inschatting maken van hoeveel zaken dit raakt."

Als een werknemer positief wordt getest, moeten ook collega's preventief thuisblijven en zich laten testen. "Waardoor een horecazaak dan tijdelijk haar deuren sluit of andere openingstijden hanteert", aldus de woordvoerder.

Sinds de heropening van de horeca in het voorjaar heeft de sector al te maken met personeelstekorten. Veel personeel dat eerder in de horeca werkte, is sinds de coronacrisis elders aan de slag gegaan. Zo kreeg de GGD er tienduizenden werknemers bij. "Die mensen zijn uitgestroomd, die krijg je zo snel niet meer terug", zegt KHN daarover.

Ook waren ondernemers terughoudend in hun wervingsbeleid, omdat onzeker was wat de heropening - met restricties - zou brengen.

Nu is er opnieuw sprake van een opleving van het coronavirus, waarbij de horeca dubbel geraakt wordt. "We krijgen opnieuw te maken met restricties. En de stijging in de besmettingen zie je nu vooral bij de jongere doelgroep, een groep die ook veel in de horeca werkt", meldt KHN.

De organisatie benadrukt dat medewerkers bij klachten thuisblijven en zich laten testen. Daardoor gaan zaken in het uiterste geval dicht.