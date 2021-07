De afgelopen week zijn er in Nederland meer coronazelftests verkocht. Dat zeggen drogisterijketens Kruidvat, Trekpleister en Etos, die de producten verkopen. In sommige winkels was de voorraad op bepaalde momenten uitverkocht. Ook supermarktketen Albert Heijn verkocht de voorbije week veel meer tests.

"We merken dat de vraag sinds begin vorige week is toegenomen, parallel met de toename van het aantal besmettingen", zegt een woordvoerder van Kruidvat en Trekpleister. "In de periode daarvoor daalde de vraag juist."

"Het kan nu zijn dat de voorraad in bepaalde winkels op is", licht de woordvoerder toe. Ze benadrukt dat er genoeg aanbod is in de markt en dat de voorraad eind deze week overal weer op peil moet zijn.

Ook Albert Heijn en Etos, die tot hetzelfde bedrijf behoren, merkten dat er veel interesse is in de coronazelftests. "We hebben de afgelopen week gezien dat de tests in een aantal winkels waren uitverkocht", laat een woordvoerder weten.

De verwachting is dat er geen schaarste zal zijn, omdat er voldoende voorraad is. Kruidvat, Trekpleister en Etos hebben op dit moment geen limiet voor het aantal tests dat een klant mag kopen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 39.410 coronagevallen gemeld. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5.846 mensen. Dat is een stijging van meer dan 500 procent.

De GGD's voeren weliswaar meer tests uit, maar het percentage positieve tests stijgt ook. Iets meer dan een week geleden bracht 3 procent van alle bij de GGD's uitgevoerde tests een besmetting aan het licht. Dat is opgelopen tot ongeveer 14 procent. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer mensen besmet zijn.