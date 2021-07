Tesla-oprichter en multimiljardair Elon Musk moet maandag in een Amerikaanse rechtbank verschijnen. Hij is aangeklaagd door aandeelhouders die kritisch zijn op de overname van zonnepanelenproducent SolarCity, die in 2016 door Tesla werd overgenomen. Volgens de aandeelhouders was er bij die deal sprake van belangenverstrengeling.

SolarCity maakt zonnepanelen waarmee elektrische auto's kunnen worden opgeladen. Het bedrijf is opgericht door Musk en twee van zijn neven. Ten tijde van de overname door Tesla was Musk voorzitter en de belangrijkste aandeelhouder van SolarCity.

Volgens de ondernemer was het niet meer dan logisch dat het bedrijf onder de hoede van Tesla zou komen, aangezien dat bedrijf zich specialiseert in het maken van elektrische auto's. Musk noemde de deal van 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) destijds een "no-brainer".

De aandeelhouders waren minder enthousiast. Zij vinden dat er sprake was van belangenverstrengeling. Daarnaast zou Musk de zwakheden van SolarCity niet goed hebben ingeschat en heeft het bedrijf niet gezorgd voor het rendement dat de Tesla-topman had beloofd.

Musk en andere bestuurders van Tesla zijn daarom aangeklaagd door de aandeelhouders. De andere bestuurders hebben in deze zaak inmiddels een schikking van 60 miljoen dollar getroffen, overigens zonder schuld te bekennen.

De Tesla-topman weigert een schikking en moet zich daarom maandag verdedigen in een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware. Daar zal hij naar verwachting proberen de rechter en de aandeelhouders te overtuigen van het nut van de deal. In het jaarverslag over 2020 zei Musk al dat de overname van SolarCity een goede keuze was en dat hij van plan was de deal fel te verdedigen in de rechtszaal.