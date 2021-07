In Nederland rijden momenteel bijna 770.000 motoren op de weg. Nog nooit reden er in ons land zo veel rond. Dat blijkt uit cijfers van brancheverenigingen BOVAG en RAI en dataverzamelaar RDC.

Dit komt onder meer door hoge verkopen in de eerste helft van dit jaar, toen er 9.383 motorfietsen werden verkocht. Dat is het grootste aantal in een eerste jaarhelft sinds 2009.

Vooral in het tweede kwartaal van dit jaar zijn flink meer motoren verkocht dan een jaar eerder. Zo waren de verkopen in juni 28 procent hoger dan een jaar eerder en was in april zelfs sprake van een stijging van 36 procent. Over het gehele tweede kwartaal kwamen de verkopen 27 procent hoger uit.

Motoren zijn mede door de coronapandemie populair. Dat komt volgens de eerdergenoemde verenigingen onder meer omdat mensen zich individueel willen verplaatsen, om zo de kans op een besmetting lager te houden.

Sinds de uitbraak van de pandemie steeg het aantal motoren in Nederland met bijna 20.000 naar een totaal van 769.658 per 1 juli 2021. Dat is het grootste aantal ooit. Ruim een kwart daarvan (202.758 stuks) is eigendom van mensen tussen de 56 en 66 jaar.

In de eerste zes maanden van dit jaar waren BMW-motoren het populairst, met 1.511 verkochte exemplaren. Op de tweede en derde plaats staan Yamaha en Kawasaki, met respectievelijk 1.411 en 1.387 verkochte motoren.