In juni zijn in Nederland 121 bedrijven failliet gegaan. Dat is iets minder dan de 131 van de maand ervoor. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar was het bijna een halvering. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de volledige eerste helft van dit jaar waren er ongekend weinig faillissementen, ondanks de lockdownmaatregelen.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 778 bedrijven failliet verklaard. Dat is ruim de helft minder dan de 1.642 van de eerste helft van vorig jaar. Ook is het fors minder dan de 1.061 van de tweede helft van 2020, toen het aantal ook al klein was.

Bij de uitbraak van de coronapandemie in maart vorig jaar was er vrees voor veel faillissementen. Er was in april 2020 dan ook een kortstondige stijging van het aantal bedrijven dat op de fles ging. Dat waren er in totaal 338, het grootste aantal in jaren. Daarna daalde dat aantal echter snel.

Sinds medio vorig jaar is het aantal gedwongen bedrijfseindes zelfs historisch laag. Zo bedroeg het aantal faillissementen in februari slechts 114, wat lager was dan het in de afgelopen dertig jaar is geweest.

Rechters houden rekening met coronacrisis

Het coronasteunpakket van het kabinet speelt hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. Ook houden rechters momenteel meer rekening met de omstandigheden van de coronacrisis, waardoor zij bedrijven die in de kern gezond zijn minder snel failliet laten gaan.

De 121 faillissementen van vorige maand zijn wel gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand. Ook worden de bankroeten van eenmanszaken niet meegenomen in de cijfers.

De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in juni. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. De sector verhuur en andere zakelijke diensten kende relatief gezien de meeste bedrijven die failliet gingen.