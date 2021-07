China is boos op de Verenigde Staten omdat dat land opnieuw Chinese bedrijven op een lijst voor economische sancties heeft gezet. Het gaat om 23 bedrijven en organisaties uit China die volgens de VS zijn betrokken bij mensenrechtenschendingen van minderheidsgroepen in de regio Xinjiang.

In die regio worden volgens mensenrechtenorganisaties zeker een miljoen Oeigoeren en andere, voornamelijk islamitische, minderheden vastgehouden in concentratiekampen.

Bedrijven die op de zwarte lijst van de VS staan, kunnen niet zonder vergunning zakendoen met Amerikaanse leveranciers. Ook worden de bedrijven streng gecontroleerd.

De aankondiging leidt tot woede bij China. Het land spreekt van "onredelijke onderdrukking" en zegt dat de internationale handelsregels worden ondermijnd. Het Chinese ministerie van Economische Zaken weerspreekt de aantijgingen dat er in de regio Xinjiang mensenrechten worden geschonden en beraadt zich over "noodzakelijke stappen om de eigen belangen te beschermen".

Biden breidt zwarte lijst van Trump uit

Het idee van de zwarte lijst is niet nieuw. In november vorig jaar stelde de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump om veiligheidsredenen al een lijst op van 31 Chinese bedrijven. De bedrijven zouden te nauwe banden hebben met de eigen overheid, waardoor die via die bedrijven andere landen zou kunnen bespioneren. De lijst leidde destijds tot grote verontwaardiging bij Chinese bedrijven en machthebbers.

De vraag was lang wat de huidige president Joe Biden met het initiatief van zijn voorganger zou doen. Velen hadden verwacht dat hij de lijst zou afbouwen om de relatie tussen de VS en China te verbeteren, maar dat deed hij niet. Vorige maand voegde hij ook al 28 bedrijven toe aan de lijst, waardoor die inmiddels uit zo'n 80 Chinese bedrijven bestaat.

De economische sancties tegen die bedrijven gaan naar verluidt op 2 augustus in.