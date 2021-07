In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 39.455 nieuwe snor- en bromfietsen op kenteken gegaan, een stijging van 11 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het is bovendien het grootste aantal sinds 2011, zo melden RAI Vereniging en dataprovider RDC zaterdag.

Drie kwart van de verkoop bestaat uit snorfietsen, de rest uit brommers. Van de nieuw verkochte snorfietsen is inmiddels 35,2 procent geheel elektrisch. Ook het aanbod elektrische bromfietsen zit in de lift; die hebben nu een aandeel van 29,4 procent in de verkoop.

In Nederland zijn 94.617 exemplaren van de in totaal 1,32 miljoen snor- en bromfietsen die ons land rijk is volledig elektrisch. Daarmee hebben de elektrische tweewielers een aandeel van 7,2 procent.