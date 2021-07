Omdat de coronabesmettingen de afgelopen dagen erg hard zijn opgelopen, worden de versoepelingen van twee weken geleden weer teruggedraaid. Discotheken en clubs gaan weer helemaal dicht en in de horeca moeten gasten tot en met zeker 13 augustus een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter afstand houden.

Daarnaast moeten horecagelegenheden om middernacht dicht. Vanaf 6.00 uur mogen ze weer open. Entertainment, zoals liveoptredens en harde muziek, is verboden.

Festivalorganisatoren krijgen het vanaf zaterdag ook een stuk moeilijker. Meerdaagse evenementen kunnen tot halverwege augustus niet meer doorgaan. Evenementen van één dag mogen met een vaste zitplaats voor iedere bezoeker wel doorgaan.

Organisatoren houden de mogelijkheid om met Testen voor Toegang te werken. Als ze dat doen, mogen ze twee derde van hun maximale capaciteit benutten. Bezoekers moeten nog steeds een vaste zitplaats hebben, maar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook deze maatregel geldt tot en met 13 augustus.

"We snappen dat dit een enorme klap is voor alle betrokkenen", zei demissionair minister-president Mark Rutte over de aangescherpte maatregelen. Hij kwam wel meteen met een garantie voor ondernemers. "De economische steunpakketten ademen mee en we houden een vinger aan de pols voor als er meer moet gebeuren."

'Horecaondernemers trekken aan kortste eind'

Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met de maatregelen. Volgens voorzitter Robèr Willemsen houden mensen zich niet aan de basismaatregelen en trekken horecaondernemers daardoor "keer op keer aan het kortste eind". "We zullen met dit virus moeten leren leven, want we kunnen niet telkens terug naar een open-dicht-open-scenario. Alleen door samen onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we het coronavirus terugdringen", zegt hij.

Ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW zeggen juist begrip te hebben voor de maatregelen. Tegelijkertijd noemen de organisaties de maatregelen wrang voor ondernemers. "Ondernemers hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd om deze zomer weer festivals en dergelijke te kunnen organiseren, maar moeten alweer stoppen voordat ze überhaupt zijn begonnen. Iets organiseren voor ná 13 augustus, wie durft dat nu nog", laten de organisaties weten.

Ze roepen het kabinet op om de vergoeding uit het garantiefonds voor de gemaakte kosten in de sector op te trekken naar 100 procent. Ook hopen ze dat het kabinet het besluit over de steunpakketten wil heroverwegen. Die worden in het derde kwartaal versoberd en in het vierde kwartaal geschrapt.