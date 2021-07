Sywert van Lienden en zijn partners werkten niet alleen met de overheid samen vanuit een commercieel bedrijf, maar lieten ook zeker honderden klanten hun rekeningen aan dat bedrijf betalen. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money zaterdag. De klanten wisten niet dat het om een commerciële entiteit ging.

Volgens Follow the Money gaat het in elk geval om bestellingen die tussen september 2020 en april 2021 werden gedaan door zakelijke klanten, vaak voor bedragen van meer dan 1.000 euro. Volgens vier mensen die actief zijn bij Hulptroepen, zijn er waarschijnlijk meer dan duizend bestellingen gefactureerd door Relief Goods Alliance bv in plaats van door de stichting Hulptroepen.

Van Lienden en zijn partners Camille van Gestel en Bernd Damme hebben hierdoor mogelijk miljoenen euro's extra aan omzet behaald via hun commerciële bedrijf.

Meerdere klanten zeggen tegen Follow the Money dat ze niet wisten dat ze een bestelling plaatsten bij een ander bedrijf dan Hulptroepen. Op hun offertes stond het logo van Hulptroepen en voor vragen konden ze terecht op de website van de stichting. "Dat het om een andere firma ging, is aan deze klanten nooit duidelijk gemaakt", aldus een oud-medewerker.

Mogelijk de wet overtreden

Twee deskundigen zeggen tegen het onderzoeksplatform dat de drie ondernemers mogelijk de wet hebben overtreden. Zo zouden er "meer dan voldoende aanwijzingen zijn voor een ernstige verdenking" dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting. Van Lienden en Damme wilden niet reageren op vragen van Follow the Money en Van Gestel liet weten dat hij "al een tijd niet meer betrokken" is bij Relief Goods Alliance en daarom geen antwoord kon geven op vragen.

Van Lienden en zijn partners liggen al sinds mei onder vuur omdat ze winst hebben gemaakt met de verkoop van mondkapjes aan de overheid, terwijl ze beweerden er niets aan te verdienen. Later bleek dat Van Lienden daar zelf 9 miljoen euro aan verdiend heeft en zijn partners elk meer dan 5 miljoen euro. Van Lienden heeft beloofd het geld een "maatschappelijke bestemming" te geven, maar heeft daar verder nog geen details over bekendgemaakt.