Als Nederland binnenkort rood kleurt door het oplopende aantal coronabesmettingen, zal reizen gepaard gaan met onder meer quarantaineverplichtingen. Dat is niet zo aangenaam, dus een aantal mensen zal de reis proberen te annuleren. Het is echter niet altijd mogelijk om je kosten terug te krijgen. "Kijk goed naar de voorwaarden", klinkt het bij zowel verzekeraars als de reissector.

Nu de besmettingscijfers in Nederland weer fors aan het stijgen zijn, lijkt het erop dat de Europese gezondheidsdienst ECDC ons land binnenkort rood gaat kleuren op de Europese kaart. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat andere landen ons een aantal dagen quarantaine zullen opleggen als we daar op vakantie gaan.

Het is zeker mogelijk om die reden je reis te annuleren, maar houd er rekening mee dat je niet in alle gevallen de kosten van je geboekte trip terugkrijgt. "Het is erg afhankelijk van hoe de bedrijven bij wie je boekte hiermee omgaan", zegt de Consumentenbond. "Als een ander land op code rood of oranje springt, is er geen discussie. Dan is er sprake van overmacht. Maar als een land wel vrij toegankelijk is, alleen niet voor jou, ligt het veel moeilijker."

'Je neemt zelf een risico door op reis te gaan'

Toerismebond ANWB raadt aan om goed na te gaan onder welke voorwaarden je een reis geboekt hebt en wat de eventuele opties voor annulering zijn. "Je neemt natuurlijk wel bewust een risico om als Nederlander in deze periode naar een ander land te gaan, dus daar kunnen gevolgen aan hangen", zegt een woordvoerder. Hij voegt daar wel aan toe dat de reisverzekering van ANWB in dit geval alle kosten terugbetaalt.

Uit een kleine rondgang van NU.nl blijkt dat niet alle verzekeraars daarin meegaan. De grootste reisverzekeraar Allianz Global Assistance betaalt in dit geval geen kosten terug. "De kleurcode voor Nederland is geen verzekerde gebeurtenis op de annuleringsverzekering. Wij adviseren om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar je de reis hebt geboekt", zegt de verzekeraar op de website.

Ook Interpolis zegt op de website dat annulering van je reis niet verzekerd is als je "vanwege verplichte quarantaine of inreisbeperkingen niet kan of wil gaan". Deze verzekeraar verwijst eveneens naar het bedrijf waar je geboekt hebt.

De brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars laat weten dat reisverzekeraars verschillend omgaan met de verandering van kleurcodes en eventuele quarantaineverplichtingen, maar geeft geen verdere details. "Er is op dit moment veel onzeker en de risico's zijn nog altijd heel moeilijk in te schatten voor verzekeraars. Kijk goed de voorwaarden na en bekijk voor je vertrekt de coronapagina op de website van je verzekeraar."