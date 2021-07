Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt mogen supermarktketen Deen overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt vrijdag besloten. Wel moest er een kleine wijziging in de deal worden gemaakt. Albert Heijn mag de Deen-supermarkt in Tuitjenhorn niet overnemen van de autoriteit, omdat de bewoners van het Noord-Hollandse dorp anders geen alternatief voor de blauwe grootgrutter meer zouden hebben.

De verkoop van winkelketen Deen werd in februari al aangekondigd. De keten liet toen weten dat de investeringen in e-commerce die de komende jaren nodig zijn om te overleven, te veel zouden vragen van het bedrijf. "De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen", meldde het bedrijf. Hoeveel er betaald is, kon de keten niet meedelen.

Van de in totaal 80 vestigingen komen er 38 in handen van Albert Heijn. Vomar neemt er 23 over en 19 Deen-winkels krijgen een DekaMarkt-jasje. Eerder zou die verhouding iets anders zijn en zou Albert Heijn 39 winkels krijgen. Maar omdat de ACM niet wilde dat Albert Heijn de vestiging in Tuitjenhorn zou overnemen, komt die nu in handen van Vomar.