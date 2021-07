De klokkenluider Jonathan Taylor, die in 2012 een smeergeldaffaire bij de Nederlandse multinational SBM Offshore aan het licht bracht, mag binnenkort weer naar huis. Dat zegt hij vrijdag in gesprek met NU.nl. De Brit zit sinds vorig jaar juli vast in Kroatië, nadat het prinsdom Monaco een arrestatiebevel uit had laten gaan bij Interpol vanwege afpersing.

Taylor, die tien jaar lang werkte als bedrijfsjurist bij SBM Offshore, werd bekend doordat hij in 2012 een affaire onthulde bij het Nederlandse SBM Offshore. De onderneming, die zich richt op de productie van installaties voor de productie en opslag van olie- en gasproducten, betaalde smeergeld in ruil voor lucratieve contracten. Taylor trad als oud-bedrijfsjurist naar voren en gaf het bewijs van de affaire. SBM betaalde na het schandaal circa 650 miljoen euro aan boetes in Nederland, Brazilië en de Verenigde Staten en zag een oud-topman veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Zijn rol als klokkenluider leidde vorig jaar tot een arrestatie, zegt Taylor tegen NU.nl. Hij werd tijdens een vakantie in Kroatië opgepakt, nadat Monaco een arrestatiebevel uit had laten gaan bij Interpol. Het prinsdom beschuldigde de Brit van afpersing bij de onderhandeling over een schikking met SBM. Volgens Taylor lag de aard van deze beschuldiging in de nauwe banden tussen SBM en Monaco.

De klokkenluider belandde na zijn vrijlating op borgtocht in een juridisch doolhof, waarbij de Kroatische rechterlijke instanties de bal naar elkaar toeschoven. Monaco noch SBM Offshore deed stappen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden. Hierdoor verbleef Taylor bijna een jaar op een hotelkamer in Dubrovnik, terwijl zijn gezin in Engeland zat.

Vrijdag was er eindelijk goed nieuws voor de SBM-klokkenluider: het Kroatische ministerie van Justitie heeft een Monegaskisch verzoek tot uitlevering naast zich neergelegd. Hierdoor mag Taylor over anderhalve week terug naar Engeland. "Ik ben daar heel blij mee", zegt hij tegen NU.nl.

Als hij van tevoren had geweten dat hij een jaar zonder familie in een vreemd land vast had gezeten, had hij niet anders gehandeld in 2012. "Ik bezwijk niet onder de druk en laat me niet intimideren", aldus Taylor. Ook is hij niet bang voor nieuwe problemen met de Monegasken. "Het arrestatiebevel van Interpol is ingetrokken en ik heb inmiddels de uitspraak van het Kroatische ministerie aan mijn zijde. Het zal dus heel moeilijk voor ze worden om weer aan mij te komen", zegt de klokkenluider.