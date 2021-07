De Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris legt 852 miljoen pond (994 miljoen euro) op tafel voor het Britse bedrijf Vectura. Dat bedrijf maakt beademingsapparatuur en werkt aan een manier om COVID-19 te genezen door bepaalde medicijnen te inhaleren. Met de opmerkelijke overname wil Philip Morris zijn inkomsten buiten de tabakssector, die al een tijdje onder vuur ligt, verbreden.

Vectura maakt zuurstofapparaten die een soort medicijnen bevatten, vergelijkbaar met een puffer voor mensen met astma. Het bedrijf pionierde al in een aantal ademhalingstherapieën en werkt nu ook aan een zuurstoftherapie om COVID-19 te genezen.

Philip Morris ziet veel potentieel in de producten van Vectura. "De markt voor ademhalingstherapieën is groot en groeit snel, met veel kansen om uit te breiden. Samen kunnen Philip Morris en Vectura de leider worden in deze wereldwijde business", zegt Philip Morris-CEO Jacek Olczak in een mededeling.

De aandeelhouders van Vectura krijgen voor de overname 150 pence per aandeel. Dat is 10,6 procent meer dan een aandeel kostte bij de sluiting van de beurs donderdagavond. Vrijdag stegen de aandelen echter boven de verkoopprijs.

Philip Morris probeert al langer om zich meer te profileren in andere markten dan de tabaksmarkt. Tegen 2025 moet ten minste 50 procent van zijn omzet uit andere producten komen. Dat gaat over "ten minste 1 miljard dollar", kondigde het bedrijf in februari aan.

In totaal besteedde de tabaksgigant al 8 miljard dollar (6,7 miljard euro) aan overnames in andere sectoren, waaronder vorige week de aankoop van de nicotinekauwgommaker Fertin Pharma voor 820 miljoen dollar.