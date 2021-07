In Nederland rijden steeds meer elektrische scooters, vrachtfietsen en steps rond. Hoewel dat misschien een duurzame ontwikkeling lijkt, is dat zeker niet altijd het geval, blijkt uit een onderzoek dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) vrijdag presenteert. Vooral deelvoertuigen zijn een stuk minder duurzaam dan ze lijken.

Deelvoertuigen hebben vaak een korte levensduur, schrijft het instituut. Daarnaast worden de deelsteps en -scooters vaak met een ander voertuig opgehaald door de beheerder om de lege accu's te vervangen door opgeladen accu's. Daardoor ligt de uitstoot van de deelvoertuigen meer dan twee keer zo hoog als dezelfde vervoermiddelen in privébezit.

De uitstoot van elektrische deelsteps ligt per kilometer zelfs hoger dan de uitstoot van een scooter in privébezit die op benzine rijdt.

Ook in privébezit dragen kleine elektrische voertuigen niet veel bij aan het klimaat, schrijft het KiM. Als consumenten ze aanschaffen om te gebruiken als alternatief voor de auto, dan is het een duurzame keuze. Maar, schrijft het instituut, ze worden in Nederland vooral gebruikt voor het afleggen van korte afstanden van minder dan 10 kilometer, die ook op de fiets of met het openbaar vervoer afgelegd zouden kunnen worden. Als de voertuigen worden gebruikt om niet te hoeven fietsen of lopen, leiden ze dus tot meer CO2-uitstoot.

Hoewel er ook elektrische vervoermiddelen zijn met een relatief lage uitstoot, zoals de elektrische bakfiets, schrijft het KiM dat kleine elektrische voertuigen niet per definitie bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Het KiM raadt aan om met beleid vooral de positieve effecten van elektrische voertuigen te stimuleren. Zo zouden gemeenten en de overheid ervoor kunnen kiezen om bedrijven tegemoet te komen in de aanschafkosten van kleine, elektrische bezorgbakfietsen. Dan kunnen de ondernemers makkelijker hun dieselbestelbussen de deur uit doen.