Het aantal bezoekers in de horeca lag in de eerste week na de versoepelingen beduidend lager dan voor de pandemie. Maar degenen die wel naar het café of restaurant gingen, gaven fors meer uit. Dat blijkt uit cijfers over pintransacties die NU.nl opvroeg bij ING. Mogelijk is de opleving van korte duur door de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen deze week.

Sinds zaterdag 26 juni zijn er voor horeca weinig restricties meer. Ze mogen langer open zijn dan voor de versoepelingen en mogen meer gasten ontvangen. Toch betekent het niet dat alles weer bij het oude is.

Zo zag ING in de eerste week na de versoepelingen (van 26 juni tot en met 2 juli) dat het aantal pinbetalingen bij kroegen en restaurants nog altijd bijna 30 procent kleiner was dan in dezelfde periode in 2018 en 2019, toen van corona nog geen sprake was. "Het aantal betalingen is weliswaar niet per se hetzelfde als het aantal bezoekers, maar het geeft wel een indicatie", aldus Marten van Garderen van ING.

Wie toch naar de kroeg of uit eten ging, gaf wel meer uit dan voorheen. Het bedrag dat klanten pinden in de eerste week na de versoepelingen kwam uit op gemiddeld ruim 20 euro per persoon. Dat was in de precoronajaren ongeveer 16 euro.

Volgens Van Garderen komt dit doordat we minder vaak een pilsje kopen in de kroeg en juist vaker kiezen voor een maaltijd of een langdurig bezoek aan het terras, waarbij het te betalen bedrag veelal hoger is.

Horecavereniging KHN merkt ook dat het aantal bezoekers nog niet terug is op het oude niveau. "Dat kan ook niet. Er is nog altijd de beperking van de 1,5 meter afstand", aldus een woordvoerder. KHN weet niet of klanten meer uitgaven dan voorheen, omdat het niet over omzetcijfers beschikt.

Mogelijk nieuwe beperkingen voor horeca

De afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen pijlsnel. Het kabinet zou volgens ingewijden nu praten over nieuwe restricties. Zo ligt onder meer een plan op tafel om horeca te verplichten om middernacht te sluiten.

KHN vindt de maatregelen "teleurstellend en verdrietig voor de groep die het betreft". "Veel ondernemers hebben al een erg zwaar jaar gehad", zegt Robèr Willemsen, voorzitter van KHN. "We begrijpen niet waar dit paniekvoetbal bij de overheid vandaan komt."

Nachtbelang, een vereniging voor nachtclubs en discotheken, zou "balen" als de horeca inderdaad voortaan om middernacht dicht moet. Volgens een woordvoerder is er nog veel onduidelijk, maar zou het wel "al iets" zijn als de nachtclubs en discotheken niet helemaal hoeven te sluiten.

Willemsen pleit voor een compensatie voor de nachtclubs, discotheken en evenementenorganisatoren. "De omzet gaat daar naar nul terwijl ze wel al kosten hebben moeten maken. Ondernemers moeten gecompenseerd worden voor hun voorraad en personeel."