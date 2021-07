De eerste exemplaren van de Tesla Model Y komen in augustus naar Nederland. Mensen die een auto in bestelling hebben, krijgen een uitnodiging om hun bestelling af te ronden. De eerste exemplaren zijn van het type Long Range, een vierwielaangedreven versie waarmee je volgens fabrieksopgave 505 kilometer ver komt.

In september krijgen klanten hun auto daadwerkelijk geleverd. Daarmee komt de Model Y min of meer volgens planning op de Nederlandse markt. Aanvankelijk werd gesproken over een levering in het voorjaar van dit jaar, iets wat vervolgens verplaatst werd naar begin 2022.

De Model Y Long Range kost 65.010 euro en is net als de overige modellen van het merk leverbaar in vijf kleuren. De auto accelereert in 5,1 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 217 kilometer per uur. De auto komt er allereerst als vijfzitter. Of de in de Verenigde Staten leverbare zevenzits versie de oversteek maakt, is nog niet bekend. De Model Y heeft een trekgewicht van 1.600 kilo.

Begin 2022 wordt de 71.010 euro kostende Performance-versie van de Model Y verwacht. Deze uitvoering doet de sprint in 3,7 seconden en haalt een topsnelheid van 241 kilometer per uur. Het maximale rijbereik is 480 kilometer.

De Model Y rolt in de VS en China van de band. Volgend jaar moet de productie van de auto in Berlijn opgestart worden. De Tesla Model Y is sinds februari 2020 leverbaar en is inmiddels de bestverkochte auto van het merk.