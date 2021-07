De rekening die het Verenigd Koninkrijk moet betalen voor de scheiding met de Europese Unie, de zogeheten Brexit, valt hoger uit dan eerder gedacht. Uit documenten van de EU blijkt dat de rekening op 47,5 miljard euro wordt geschat, terwijl de Britten een lagere rekening hadden verwacht.

De zogeheten 'scheidingsrekening' omvat zaken als afgesproken betalingen aan infrastructuurprojecten en ontwikkelingslanden, maar ook de lonen en pensioenen van EU-medewerkers. Het VK is deze projecten aangegaan als lid van de EU en is daar na de Brexit niet ineens vanaf.

En dus betalen de Britten een rekening om deze zaken af te kopen. Londen verwachtte een rekening van tussen de 40 en 45 miljard euro en het onafhankelijke Office for Budget Responsibility schatte de rekening op zo'n 41,5 miljard euro. Beide zaten ernaast: uit documenten van de EU blijkt dat de rekening met 47,5 miljard euro een stuk hoger ligt.

De bedragen zijn voorlopig, maar de Europese Rekenkamer heeft de getallen al doorgelicht. Daardoor zullen ze naar verwachting niet meer veranderen, zegt een lid van de Europese Rekenkamer tegen de Ierse nieuwszender RTE. De Britten zijn het hier niet mee eens en hameren erop dat het een voorlopig bedrag is en dat de uiteindelijke rekening lager zal uitvallen.

Daarmee lijken de zaden voor een nieuw conflict tussen de EU en het VK al te kiemen. De onderhandelingen over een handelsakkoord na de Brexit verliepen al allesbehalve vlekkeloos, maar sindsdien zijn er al meerdere ruzies geweest.

Het gekibbel draait met name om de rol van Noord-Ierland na de Brexit. Dat deel van het VK is in de Europese douane-unie gebleven, om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen. Daarmee is er een grens komen te liggen in de Ierse Zee tussen Groot-Brittannië en het Ierse deel, waardoor goederen eerst gecontroleerd moeten worden. De Britten proberen deze afspraken al sinds dag één van de nieuwe relatie te omzeilen.