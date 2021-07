De productie in de Nederlandse industrie was nooit hoger dan in mei van dit jaar, meldt het CBS vrijdag. Ook april was al een recordmaand. De productie heeft zich dus weer hersteld van de stevige klap die ze in het voorjaar van 2020 kreeg, bij de uitbraak van de coronapandemie.

Door de contactbeperkende maatregelen kon de industrie in mei vorig jaar maar liefst 11,7 procent minder produceren dan in dezelfde maand van 2019. In de rest van het jaar bleef de industriële productie lager dan het jaar ervoor, met uitzondering van de maand december.

Inmiddels heeft de industrie zich hersteld, getuige de recordproductie in mei. In vrijwel alle bedrijfstakken werd meer geproduceerd dan in dezelfde maand in het jaar ervoor. Vergeleken met mei 2019 lag de productie dit jaar 3 procent hoger.

Producenten zijn dan ook optimistisch gestemd. Het CBS peilt de stemming bij industriële bedrijven en merkte dat ze positiever zijn dan ze ooit zijn geweest sinds de metingen startten, in 1985. Ook in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, zijn de producenten hoopvol gestemd.