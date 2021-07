Nu de onzekerheid rond reizen in het kielzog van het aantal coronabesmettingen weer oploopt, lijken vakantiegangers eieren voor hun geld te kiezen. Aan het begin van de zomervakantie gaan Nederlanders in toenemende mate voor een vakantie in eigen land. Net zoals de Belgen, Duitsers en Fransen dat lijken te doen.

"We hebben nog niet meegemaakt dat de overheid zegt dat we als Nederlanders niet meer in Nederland op vakantie kunnen, dus dat is nu in ieder geval de veilige keuze", zegt een woordvoerder van CenterParcs, dat behalve in ons land ook parken heeft in België, Duitsland en Frankrijk.

"Het percentage Nederlanders dat bij ons kiest voor een huisje in het buitenland, neemt af", ziet ook Natuurhuisje.nl, dat achttienduizend vakantiehuisjes aanbiedt, waarvan een derde in Nederland en de rest in België, Frankrijk en Italië. "Vanaf mei werden door Nederlanders juist meer huisjes over de grens geboekt, dat liep de afgelopen weken alweer terug en sinds vorig weekend is het zelfs minder dan 10 procent."

CenterParcs ziet ook dat Duitsers in Duitsland blijven, Belgen in België en de Nederlanders dus in Nederland. "Vorig jaar zomer ging iedereen juist weer weg, nu neemt de voorzichtigheid toe. We zien de parken wel weer vollopen voor vakanties in eigen land." Zelfs het matige weer jaagt ons niet de grens over, merkt Natuurhuisje.nl op.

ANWB houdt rekening met bescheiden uittocht

Als Nederland door het grotere aantal coronabesmettingen op de Europese kaart rood kleurt, wil dat niet zeggen dat we de grens niet meer over mogen. Het ligt wel voor de hand dat we dan te maken krijgen met maatregelen als een quarantaineplicht, wat het vakantieplezier wel kan verpesten.

Bij de ANWB is het in de aanloop naar de zomervakantie - voor de regio noord begint die 10 juli - heel druk met vragen over hoe het nu allemaal zit. "We denken dat een deel van de mensen toch gaat rijden; men wil er zo graag op uit. Een ander deel wil het gedoe niet en blijft in Nederland", zegt een woordvoerder.

Er wordt voor vrijdagmiddag rekening gehouden met een bescheiden uittocht op de snelwegen. De organisatie adviseert vakantiegangers die de grens over gaan alert te zijn, lokale situaties in de gaten te houden en zich te laten informeren door receptionisten van de camping of het hotel. "Die zijn het best op de hoogte."

Op de vakantieparken in eigen land kan het meeste weer gewoon. "We hebben wel meer buitenactiviteiten omdat mensen nu liever buiten zijn", zegt de woordvoerder van CenterParcs. "En er gelden nog wel tijdsloten bij de zwembaden bijvoorbeeld om te zorgen dat het niet te druk wordt."

Voor inkomend toerisme zijn de vooruitzichten dramatisch

Reiskoepel ANVR, waarbij touroperators zijn aangesloten die veelal vliegreizen aanbieden naar verder weg gelegen bestemmingen, ziet de bui ook hangen nu de besmettingen oplopen. "We maken ons grote zorgen om het toenemend aantal besmettingen in Nederland. Dit heeft straks mogelijk desastreuze gevolgen voor de Nederlander die zijn vakantie in het buitenland wil doorbrengen."

"Het lijkt erop dat heel veel mensen toch weer kiezen voor een vakantie in eigen land", zegt ook een woordvoerder van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Dat is slecht nieuws voor de Nederlandse toeristensector, die meer verdient aan de komst van buitenlanders. "De verwachtingen voor het inkomend toerisme zijn dramatisch slecht. We stonden onderaan de ladder, nu lijkt het alsof we er weer worden afgeduwd."