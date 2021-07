Nederlanders laten sinds enige tijd vaker maaltijden bezorgen dan dat ze ze afhalen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK. In het eerste kwartaal van dit jaar werd voor bijna 1,1 miljard euro aan maaltijden thuisgebracht. Het afhalen bleef steken op 991 miljoen euro.

Van oudsher halen we veel maaltijden, bijvoorbeeld bij de friettent op hoek of bij de 'afhaalchinees'. Mede door de opkomst van bezorgplatforms als Deliveroo en Thuisbezorgd, is het laten brengen van maaltijden almaar populairder geworden. De uitbraak van de coronapandemie heeft dat nog eens versterkt.

Dat zorgde er eind vorig jaar al voor dat het afhalen voorbij is gestreefd door de maaltijdbezorging. Dat verschil is in het eerste kwartaal van dit jaar nog groter geworden. Door de groei van het bezorgen werd in de eerste drie maanden van dit jaar voor het eerst voor meer dan 1 miljard euro aan maaltijden thuis gebracht. Cijfers over het tweede kwartaal zijn er nog niet, maar GfK verwacht dat de trend heeft doorgezet.

Een op de zes bezorgde maaltijden is een pizza

Vooral pizza's vinden we ideaal om door de bezorger te laten brengen. Bijna een op de zes bezorgmaaltijden zijn pizza's. Op plek twee staat Japans eten, zoals sushi. Bij het afhalen kiezen we vooral voor fastfood, zoals patat en frikadellen. Ook de afhaalchinees doet het nog altijd goed, met een derde plek.

De belangenvereniging voor Aziatische restaurants VCHO herkent het beeld dat de Chinees-Indische restaurants de lockdowntijd goed zijn doorgekomen. "Het afhalen van maaltijden was voor hen al normaal. Dus die restaurants hadden een streepje voor", meldt Shella Cortissos van VCHO.

Ook voor sushiverkopers waren het mooie tijden. Velen van hen zijn gestart met de bezorgen en dat is ze goed bevallen. "Maar voor de Aziatische all you can eat-restaurants waren het moeilijke tijden. Zij moesten hun hele businessmodel omgooien. Buffetten kun je immers lastig bezorgen. Sommige restaurants hebben daar toch iets op gevonden, maar velen zijn gewoon dicht gebleven."

Maaltijdbezorging immuun voor heropening horeca

Nu de horeca opengaat, is het de vraag ten koste van wat deze heropening gaat: afhalen, bezorgen of de boodschappen. "Ik vermoed het laatste", zegt Joeri van den Broek van GfK. "Zo zien we dat mensen de laatste maanden al wat minder online boodschappen doen." Dat blijkt ook uit cijfers van het CBS, die lieten zien dat de omzet bij supermarkten in mei was gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

"We verwachten dan ook dat het bezorgen van maaltijden gewoon blijft groeien", aldus Van den Broek. "Je ziet dat ook dertigers en veertiger steeds vaker eten laten bezorgen. De groep wordt dus almaar groter."