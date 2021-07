De Suezkanaal Autoriteit (SCA) krijgt een sleepboot cadeau van de eigenaar van de Ever Given, het schip dat het kanaal in maart een tijdlang blokkeerde. Het geschenk maakt deel uit van de schadevergoeding, die volgens onder meer The Wall Street Journal in totaal zo'n 550 miljoen dollar (465 miljoen euro) zou bedragen.

De SCA en het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha onderhandelden de afgelopen weken over een passende schadevergoeding voor de hinder die het kanaal ondervond van de blokkade, die in totaal zes dagen duurde.

De SCA wilde oorspronkelijk 916 miljoen dollar, maar stelde dat later bij naar 550 miljoen dollar. De Japanners wilden eigenlijk maar 150 miljoen dollar betalen. Omdat ze er niet uitkwamen, moest de zaak voor een Egyptische rechtbank komen. Twee weken geleden werd een akkoord bereikt. Details wilden de partijen echter niet geven.

Volgens The Wall Street Journal werd oorspronkelijk een bedrag van 200 miljoen dollar overeengekomen, maar de krant schrijft nu op basis van Egyptische media dat het bedrag toch rond de 550 miljoen dollar ligt. SCA-topman Osama Rabie maakte woensdag ook bekend dat de autoriteit een sleepboot krijgt "voor de inspanningen tijdens de crisis". Of de boot een deel is van die 550 miljoen euro of daarbovenop komt, is niet duidelijk.

Het Japanse schip Ever Given, dat achttienduizend containers met miljarden dollars aan goederen aan boord heeft, liep begin maart vast in het Suezkanaal door een verkeerde manoeuvre. Daardoor ontstond er een ellenlange file waardoor ook andere schepen dagenlang niet konden varen. Het schip werd uiteindelijk losgetrokken door het Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van de baggeraar Boskalis.

Sinds woensdag is het schip weer onderweg naar de haven van Rotterdam. Volgens schattingen zou de file de wereldeconomie 1 miljard dollar hebben gekost.