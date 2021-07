Nu steeds meer jongere mensen aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden, neemt de hevigheid van de bijwerkingen toe. Dat kan er ook toe leiden dat werknemers even niet kunnen werken, maar het leidt niet tot meer ziekteverzuim. Dat heeft alles te maken met de registratie van verzuim, zeggen arbodienstverlener ArboNed en bijwerkingencentrum Lareb desgevraagd.

"We vragen niet specifiek bij de ziekmeldingen of het met een vaccinatie te maken heeft", aldus de woordvoerder van ArboNed. Ziekmeldingen door corona worden wel als zodanig geregistreerd. "Het aantal mensen dat zich ziek meldt doordat ze corona hebben, neemt af. We denken dat dit juist dankzij de vaccinaties is."

Bijwerkingencentrum Lareb vraagt ook niet aan mensen die bijwerkingen melden of ze zich daarom ziek melden. "De bijwerkingen kunnen zeker wel stevig zijn na een prik", zegt Agnes Kant van Lareb. "Je kunt misselijk worden, hoofdpijn krijgen, rillerig zijn. Je voelt je op zijn minst suboptimaal." De directeur van het bijwerkingencentrum denkt wel dat mensen zich ziek melden bij klachten na een vaccinatie. "Dat ligt voor de hand en je hoort het ook veel."

Met name onder mensen die met het vaccin van AstraZeneca ingeënt zijn, lag het aantal mensen dat bijwerkingen meldde heel hoog. "In het begin werden de zorgverleners daarmee ingeënt, soms met hele afdelingen tegelijk. Dat was niet handig, want daardoor voelden ze zich ook in grote aantallen tegelijk beroerd."

De bijwerkingen kunnen net zo goed bij de vaccins van Pfizer en Moderna voorkomen. "Sowieso treedt het nu vaker op dat mensen heftige klachten hebben, doordat nu de jongere mensen aan de beurt zijn", zegt Kant. Oudere mensen hebben volgens Lareb veel minder last van deze bijwerkingen na inentingen, doordat het immuunsysteem minder werkt.

ArboNed zegt tenslotte ook nog dat werkgevers het verzuim na een vaccinatie waarschijnlijk helemaal niet melden. "Als het om eenmalig kortstondig verzuim gaat, loont dat niet de moeite."