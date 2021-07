Veel klanten zijn nog steeds huiverig om naar winkels in de grote binnensteden te gaan. De bezoekersaantallen lagen de afgelopen weken dan ook gemiddeld 31 procent lager dan in dezelfde periode in 2019, blijkt uit een onderzoek van winkeliersvereniging INretail. Ook de omzet blijft nog behoorlijk achter bij die van twee jaar geleden.

Medio december 2020 moesten winkels volledig dicht. Pas enkele maanden later gingen ze weer open voor klanten die artikelen wilden afhalen en daarna ook voor winkelen op afspraak. Pas op 28 april werden de meeste beperkingen opgeheven.

Dit zorgde uiteraard voor een flink verlies aan omzet. In de eerste zes maanden van dit jaar gaven klanten gemiddeld de helft minder uit dan in dezelfde periode twee jaar geleden. De situatie was het ergst in Amsterdam: daar waren de inkomsten gemiddeld 63 procent lager. Dit komt doordat de stad voor een groot deel afhankelijk is van toeristen en dagjesmensen, en juist zij bleven weg.

De omzetdaling was het kleinst in Almere, waar de verkopen nog altijd 37 procent lager waren. In de overige elf onderzochte steden lag het omzetverlies tussen Amsterdam en Almere in. Het gaat dan om Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

De winkels zien weliswaar dat het aantal bezoekers weer oploopt door de versoepelingen, maar het is nog altijd niet op het niveau van voor de pandemie, blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers becijferden dat het aantal bezoekers sinds de versoepelingen van eind april nog steeds 31 procent kleiner is dan in dezelfde periode in 2019.

De belangenvereniging voor onder meer kledingverkopers, schoenenzaken en meubelwinkels wijt dat aan het feit dat oudere mensen nog altijd voorzichtig zijn en dat zeker niet iedereen al een tweede vaccin toegediend heeft gekregen.

INretail wijst er dan ook op dat de problemen voor winkeliers nog niet zijn verholpen en dat gemeenten en andere betrokken partijen samen met de winkeliers plannen moeten maken om de stadscentra aantrekkelijker te maken.