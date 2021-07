Vanaf zaterdag moeten reizigers die een fiets willen meenemen in de trein daar een plekje voor reserveren bij de NS. Ze krijgen dan 25 procent korting op het kaartje voor hun fiets. Het gaat om een proef die tot 15 september loopt.

NS hoopt met het reserveringssysteem de overlast van fietsen in de trein te verminderen, zegt Tjalling Smit, directielid van de NS. "We kunnen geen extra plekken voor de fiets creëren in de trein. Het is dus belangrijk om reizigers met fiets te spreiden over onze treinen, juist in deze tijd. Daarom willen we dat reizigers hun fiets vooraf verplicht aanmelden."

Een kaartje voor de fiets kost normaal gesproken 7,50 euro. Tijdens de proef wordt dat 5,60 euro.

Consumentenorganisaties uitten eerder forse kritiek op het plan van de NS. Onder meer de Fietsersbond, Rover en de ANWB vinden dat de NS naar andere oplossingen moet kijken om de overlast in treinen te verminderen. Volgens de organisaties zet de reserveringsplicht onder meer de mobiliteit en reisvrijheid onder druk.

Ook voorzien ze praktische problemen. Zo zou een reservering nog steeds geen garantie bieden op een fietsplek, omdat die plek ook ingenomen kan worden door kinderwagens of andere fietsers die door vertraging een aansluiting hebben gemist.