De gekte op de woningmarkt duurt voort. Koophuizen gingen in het tweede kwartaal voor gemiddeld 410.000 euro van de hand, een nieuw record. Én het is voor het eerst dat het bedrag boven de 4 ton uitkomt. Dat de prijzen stijgen komt doordat de vraag het aanbod steeds verder overstijgt. Huizenkopers die op zoek zijn naar een gemiddeld rijtjeshuis, hebben volgens makelaarsvereniging NVM nog maar de keus uit één huis.

De verkoopprijs van bestaande koopwoningen schoot in een jaar tijd bijna 20 procent omhoog, zo'n sterke stijging is ook niet eerder vertoond. Meer dan drie kwart van de huizen gaat boven de vraagprijs weg, overbieden is de norm geworden. "Waarbij het niveau van overbieden ook nog eens stijgt", aldus de NVM. Gemiddeld werd 8,2 procent meer dan de vraagprijs betaald.

Over de hele woningmarkt bezien, dus alle soorten huizen, kunnen kopers kiezen uit minder dan anderhalf huis. De NVM noemt dat de 'krapte-indicator'. Die is nu voor de hele markt 1,4. Een jaar geleden lag die nog op 2,6, bijna drie huizen. Voor rijtjeswoningen is de keuze opgedroogd tot één huis.

"Dit alles is het resultaat van de oerwet van vraag en aanbod, die ook op de huizenmarkt een zwaar stempel drukt", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes bij de presentatie van de nieuwe cijfers. Het aanbod droogt steeds verder op en kopers zijn tot veel bereid om aan een huis te komen.

Zo kijken kopers volgens de NVM nauwelijks meer naar de verkoopprijs, maar kijken ze naar wat ze kunnen opbrengen aan maandlasten en gaan daarmee de absurd krappe markt op. "De fear of missing out is heel groot", zegt Hoes.

Huizen worden binnen 24 dagen verkocht

Doordat de markt 'opdroogt' is het aantal verkochte huizen in de maanden april, mei en juni met 12 procent gedaald tot ruim 34.000. Huizen worden gemiddeld binnen 24 dagen verkocht. "Dat is de kortste periode ooit."

Vrijstaande woningen werden bijna een kwart duurder en gaan nu voor gemiddeld 618.000 euro van de hand. Appartementen zijn met een prijs van 344.000 euro het 'goedkoopste' woningtype.

Er werden in het tweede kwartaal wel meer nieuwbouwwoningen verkocht door de NVM-makelaars. Dat waren er zo'n 9.200, een toename van bijna een kwart vergeleken met vorig jaar. Het aanbod van nieuwbouwwoningen daalt eveneens. Net als ook de prijzen oplopen, met bijna 9 procent tot gemiddeld 450.000 euro in het tweede kwartaal.