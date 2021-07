De inflatie is in juni licht gedaald naar 2,0 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In mei lag het getal na een sterke klim in de maanden ervoor nog op 2,1 procent.

Dat de inflatie in juni lager was dan in mei, komt volgens het CBS onder meer door de prijs van tabak. Een accijnsverhoging op rookwaren die in het voorjaar van 2020 werd doorgevoerd, werkte vanaf juni niet meer door in de inflatie. Rookwaren waren in juni weliswaar 2,3 procent duurder dan een jaar eerder, maar in mei was dat nog 8,3 procent.

En hoewel de prijzen aan de pomp flink zijn gestegen, was het prijsverschil in mei ten opzichte van mei vorig jaar groter dan in juni ten opzichte van een jaar eerder. In mei waren autobrandstoffen 19,8 procent duurder, in juni was dat 17,4 procent.

De prijzen van gas en elektriciteit hadden wel weer een opwaarts effect op de inflatie. Gas was in juni 5,1 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat nog 3,3 procent. Elektriciteit was in mei nog 3,0 procent duurder, in juni was dat 6,3 procent.

Zorgen over inflatie

Onder economen leven zorgen over de opgelopen inflatie. Nu het economisch herstel is ingezet, stijgen ook de prijzen in de eurozone harder dan voorheen. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) zet niet direct de rem op inflatie door bijvoorbeeld renteverhogingen of minder obligaties op te kopen. Voorzitter van de ECB Christine Lagarde en andere centrale bankiers verwachten namelijk dat de hogere inflatie tijdelijk van aard zal zijn.

Klaas Knot, als hoogste baas van De Nederlandsche Bank (DNB) ook lid van de raad van bestuur van de ECB, zette daar vorige week in gesprek met NRC vraagtekens bij. "We moeten onze capaciteit niet overschatten om vooraf vast te stellen wat nou tijdelijke inflatie is en wat niet", zegt hij.

De DNB-president vindt ook dat er begin volgend jaar een einde moet komen aan het speciale noodprogramma van de ECB tegen de coronacrisis. "Het is goed dat we snel hebben ingegrepen in deze crisis. Maar zodra het sein 'brand meester' wordt gegeven, moet de brandweer terug in de kazerne. Dat moet rond maart 2022 wel het geval zijn."