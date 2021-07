Nederlandse bedrijven zijn dit jaar weer volop aan het fuseren. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het aantal bedrijven met fusieplannen inmiddels bijna even groot als over heel 2020. Verder ziet de markttoezichthouder dat de fusies steeds ingewikkelder worden en vaker verdiepend vervolgonderzoek nodig hebben.

De fusiedrang van het Nederlandse bedrijfsleven heeft alles te maken met de coronacrisis. De lockdowns en de bijbehorende economische problemen hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat bedrijven dergelijke plannen uitstelden. Nu het vertrouwen in de economie weer enigszins herstelt, worden de fusieplannen alsnog uitgevoerd.

Verder merkt ACM ook op dat de fusies steeds vaker vervolgonderzoek nodig hebben vanwege potentiële negatieve effecten voor de markt. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld geen groen licht voor een fusie als die naar verwachting leidt tot prijsverhogingen of een lagere kwaliteit van het geleverde product.

"Voorkomen is beter dan genezen", zegt ACM-voorzitter Martijn Snoep over de werkzaamheden van de marktautoriteit. "Uitgebreid onderzoek naar risicovolle fusies is belangrijk om mensen en bedrijven te beschermen tegen marktmacht. Zo nodig kunnen we zo vooraf ingrijpen door de fuserende partijen te dwingen bedrijfsonderdelen te verkopen of door de fusie uiteindelijk te verbieden."

Een recent voorbeeld van een grote fusie in Nederland is die van mediabedrijven RTL en Talpa. ACM moet zich nog over deze plannen buigen. Hoeveel fusie-aanvragen er dit jaar precies zijn geweest, is niet bekend. Ook is het niet bekend of er meer aanvragen zijn afgewezen.