Ruim zeven op de tien ondernemers die NOW-steun ontvingen, moeten daar een deel van terugbetalen. Dat blijkt woensdag uit een publicatie van drie ambtenaren van het ministerie van Financiën in economenblad ESB. Het gaat in totaal om een bedrag van zo'n 4,2 miljard euro dat door ruim 50.000 bedrijven moet worden teruggestort.

Het gaat daarbij om de periode van maart tot en met september 2020.

Ondernemers moesten voor het aanvragen van de steun hun omzetverlies inschatten. Achteraf waren die schattingen over de periode tussen maart en mei 2020 gemiddeld 32 procentpunt te hoog. Slechts 14 procent van de ondernemers schatte het verlies over die maanden te laag in. In de maanden daarna, tussen juni en september, schatte 79 procent van de aanvragers het omzetverlies te hoog in.

Welk deel ondernemers precies moeten terugbetalen, verschilt sterk per sector. Zo moeten ondernemers in de sector veterinaire dienstverlening, zoals dierenartsen, maar liefst 96 procent van de steun die ze tussen juni en september 2020 ontvingen terugbetalen. De luchtvaart mag juist alle loonsteun houden en ook reisorganisaties hoeven weinig terug te betalen.

Een groot deel van het geld is overigens al terugbetaald. Ongeveer de helft van de ondernemers die steun uit de eerste periode van de NOW moeten terugbetalen, heeft dat al gedaan.

De loonsteun wordt per 1 oktober stopgezet. Het demissionaire kabinet liet vorige week weten dat, nu de meeste ondernemers weer aan de bak kunnen, er een streep door de huidige coronasteunpakketten kan.