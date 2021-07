Vakbond FNV Zorg & Welzijn organiseert donderdag de naar eigen zeggen eerste landelijke staking in de kinderopvang in twintig jaar. De bond wil een lagere werkdruk, iets dat volgens de bond kan worden vastgelegd in de cao. De omvangrijke sector kent inmiddels twee cao's, maar de FNV heeft zijn handtekening onder geen van beide gezet.

De kinderopvang is uitgegroeid tot een zeer grote sector. In totaal gaat het om zo'n 17.000 locaties waar circa 110.000 mensen werkzaam zijn.

De grotere werkgevers in de kinderopvang, die niet het merendeel van de locaties hebben maar waar wel de meeste werknemers zitten, hebben een cao-akkoord bereikt met vakbond CNV. Die werkgeversorganisaties zijn Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Zij vertegenwoordigen zo'n 80.000 werknemers.

Dan is er nog een derde brancheorganisatie, BVOK. Die telt zo'n 160 leden, met zo'n vijfduizend werknemers in dienst. Dat zijn de kleinere bedrijven. Deze wilden aanhaken bij het cao-overleg van de andere werkgeversorganisaties en ook in gesprek gaan met de grote bonden, maar dat lukte niet.

Bonden verwachten weinig van acties te merken

Zij hebben dan maar een cao-akkoord gesloten met weer een andere vakbond, LBV. Dat akkoord richt zich volgens hen specifiek op de kleinere ondernemers. BVOK denkt dat de bij die bond aangesloten kinderopvanglocaties niet veel zullen merken van de acties van de FNV.

"We hebben de achterban geadviseerd werknemers niet te laten staken. De actie van FNV is immers gericht tegen wat de BK en BMK willen. We denken dat we er niet veel van zullen merken", aldus een woordvoerder van BVOK.

Dat denken ook BK en BMK, laat een woordvoerder van BK weten. "Ons algemene beeld is dat het zal gaan om 1 tot 1,5 procent van de werknemers."

Ouders geïnformeerd als locatie dicht is

Volgens deze organisaties overvraagt de FNV de werkgevers. Zaken over de werkdruk zouden niet in de cao geregeld moeten worden, maar in Den Haag. Dat betwist de FNV.

De vakbond meent dat de werkgevers in de kinderopvang wel zelf aanpassingen kunnen doen. Het gaat dan om bijvoorbeeld hoeveel kinderen in een groep zitten en of de hulpen terug kunnen komen. FNV verwacht minimaal 2.500 deelnemers bij een demonstratie in Nieuwegein om de eisen kracht bij te zetten.

Of dat ertoe leidt dat opvanglocaties ook de deuren gesloten zullen houden, is nog maar de vraag. Het kan, of misschien kunnen sommige groepen niet opgevangen worden. "Als het goed is, zijn de ouders geïnformeerd", laat de vakbond weten.