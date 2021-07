Nederland herstelt nog sneller en beter van de coronacrisis dan in Brussel werd verwacht. De Europese Commissie rekent op een economische groei van 3,3 procent zowel dit jaar als volgend jaar. Dat is een stuk meer dan ze eerder dit jaar voorspelde.

In mei was de verwachting 2,3 procent en in februari verwachtte het dagelijks EU-bestuur nog maar 1,8 procent.

De commissie stelt de economische groeiprognoses voor dit jaar en volgend jaar voor de hele EU aanzienlijk naar boven bij. Ze verwacht dat de 27 landen in het laatste kwartaal van 2021 al zijn hersteld tot het niveau van voor de coronacrisis.

Sommige landen die economisch minder hard zijn getroffen dan andere, waaronder Nederland, bereiken dat punt mogelijk al in de zomer. "Een echt succes", zegt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

Brussel rekent op gemiddeld 4,8 procent groei voor de EU over het hele jaar, 0,6 procentpunt meer dan de commissie eerder dit jaar voorspelde. In 2022 gaat het om 4,5 procent. In een economisch sterk land als Nederland is de groei vanzelf bescheidener dan dit gemiddelde.