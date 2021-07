Nederlanders durven weer vaker te ondernemen. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) lag het aantal startende ondernemers in juni weer op het niveau van voor de crisis. In totaal telde Nederland op 1 juli ruim 2,1 miljoen bedrijven.

Volgens een maandelijks rapport van de KvK is het aantal startende ondernemers in juni met 9 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Sinds maart dit jaar is op jaarbasis continu sprake van een stijging.

Vooral in de gezondheidszorg telt Nederland veel meer starters dan een jaar eerder. In juni ging het hier om 2.215 beginnende ondernemers. Ook de thuiszorg is een populaire sector om een bedrijf in te beginnen.

Volgens Erik Stam, Hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de universiteit van Utrecht zijn er weer voldoende kansen voor zelfstandig ondernemerschap. In de thuiszorg is volgens hem sprake van een inhaalslag van het aantal starters na een coronadip in 2020.

Minder webshops gestart

Het aantal startende webshops was in juni met ruim 2.000 ruim een derde lager dan in dezelfde maand in 2020. Het KvK merkt op dat er al langer sprake is van een daling van het aantal nieuwe webwinkels. In de detailhandel als geheel ging het om 30 procent minder beginnende ondernemers.

"Met het versoepelen van de maatregelen wordt fysiek winkelen meer mogelijk, en zien we het aantal nieuwe webshops afnemen", aldus Stam. De hoogleraar noemt het verder opvallend dat de detailhandel over de gehele linie minder starters heeft, inclusief fysieke winkels. "Het lijkt erop dat er minder nieuwe bedrijven terugkeren in de winkelstraten."

In vrijwel alle provincies was sprake van een stijging van het aantal starters. Limburg was daarop de uitzondering. Daar daalde het aantal starters op jaarbasis met 7,5 procent.

Verder merkt de KvK op dat het aantal faillissementen laag blijft. In juni ging het om 118 ondernemingen, wat op jaarbasis een daling met 43 procent betekende. Volgens Stam spelen de steunmaatregelen van de overheid hier een rol.