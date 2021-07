In mosselhoofdstad Yerseke wordt woensdag de aftrap gegeven van het mosselseizoen, waarbij onder anderen topkok Sergio Herman en voetbalanalist Jan Boskamp aanwezig zijn. Hoewel Nederlanders jaarlijks maar liefst 10 miljoen kilo mosselen eten, heeft de sector een probleem. Jongeren laten de zeevrucht links liggen. Met negen ton EU-subsidie wil de mosselhandel daar wat aan doen.

Mosselen zijn in Nederland al decennialang populair. Gemiddeld koopt ongeveer een op de acht huishoudens weleens mosselen bij de visboer of de supermarkt.

2020 was voor de sector bovendien een goed jaar. De prijzen van de zeevruchten waren relatief hoog en veel mensen vierden door de coronacrisis vakantie in eigen land, waardoor mosselen toch wat vaker op het menu stonden dan wanneer vakantiegangers massaal naar het buitenland waren gegaan.

Uitzondering daarop is overigens België. Onze zuiderburen eten ze graag. Zo'n 65 procent van de Nederlandse mosselen gaat naar België. Ook Frankrijk is een belangrijke afzetmarkt.

Door de weersomstandigheden van de afgelopen maanden zijn de mosselen van buitengewone kwaliteit, zegt Tilly Sintnicolaas van het Nederlandse Mosselbureau. "We hebben relatief koude voorjaarsmaanden gehad, met daarna behoorlijk wat zon en ook veel regen. Daardoor zit er meer voedsel in het water en dat is goed voor de mosselen."

De mosselliefhebber vergrijst

Het zijn allemaal mooie cijfers en gunstige ontwikkelingen, maar toch heeft de sector een probleem. De mosselliefhebber vergrijst. Het zijn vooral vijftigplussers die geen genoeg kunnen krijgen van de schelpdieren. Jongeren zijn er minder dol op. En daar willen mosselbedrijven verandering in brengen.

Met commercials, influencers en 900.000 euro subsidie van de Europese Unie hoopt de mosselhandel ook jongeren tussen de 25 en 35 jaar aan de mossel te krijgen in Nederland en Vlaanderen. Ze wijzen daarbij onder andere op het feit dat mosselen gezond zijn, duurzaam worden gekweekt en weinig belastend zijn voor het milieu, omdat ze slechts over korte afstand hoeven worden vervoerd.

Volgens marktonderzoeker GfK sloeg de vorig jaar gestarte campagne aan: 18 procent meer jongeren aten mosselen. Toch waakt Sintnicolaas voor al te veel optimisme. Volgens haar is de groep jongeren relatief klein, dus een stijging van 18 procent zegt ook weer niet zo heel veel. Dan moeten de vijftigplussers nog maar eens extra opscheppen.