De Volksbank is nog niet gereed om op eigen benen verder te gaan. Het bedrijf achter onder meer SNS, ASN Bank en RegioBank heeft mede door de lage rentestanden zijn financiële positie niet voldoende verbeterd en blijft daarom in handen van de Nederlandse Staat. Dat meldt demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag.

Ook een nieuwe strategie die de bank eerder dit jaar presenteerde, heeft Hoekstra niet kunnen overtuigen. Bovendien is het volgens hem niet aan het huidige demissionaire kabinet om de controle over het bedrijf af te staan.

De Volksbank is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Staat. Die pompte er eerder dik 2 miljard euro in. Volgens de minister zijn de marktomstandigheden de laatste tijd niet verbeterd. De bank wist de kosten wel terug te brengen en zorgde ook dat het geld op meerdere manieren werd verdiend.

Maar volgens de NLFI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert, is het succes van de nieuwe strategie voor een groot deel afhankelijk van de opbrengsten uit rente. De rente is momenteel laag en is bovendien niet iets waar de bank controle over heeft. Het kan daardoor nog jaren duren voordat de nieuwe strategie zich uitbetaalt. Ook moet de bank eerst flink investeren. Al met al komt verzelfstandiging daarom te vroeg, vindt de stichting.

Het rommelt al geruime tijd bij de Volksbank

De laatste tijd rommelt het behoorlijk in de top van de bank. Zo werd financieel directeur Pieter Veuger vorig jaar ontslagen. Volgens de gewezen bestuurder was dat onterecht. Hij eist een schadevergoeding. Veuger zou met een lange lijst van mensen zijn gekomen die hij als getuige wil horen in de rechtszaal. Hoekstra is er daar een van.

Het ontslag van Veuger kwam vorig jaar op een moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. En dit jaar kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten.

De Volksbank liet eerder al onafhankelijk onderzoek doen naar de verstoorde verhoudingen in de top van de bank. Die ontstonden door misverstanden over de precieze taken van directeuren en die spanningen leidden incidenteel tot onderling "pestgedrag", intimidatie en een "onveilige werksituatie" voor sommigen.